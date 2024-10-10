Пострадавшая семья с тремя детьми: прокуратура показала последствия российского удара по Харьковщине
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по селу Черкасская Лозовая Харьковской области. В результате атаки ранены супруги и травмированы трое детей в возрасте 2, 6 и 15 лет.
Днем, 10 октября, войска рф ударили по селу Черкасская Лозовая в Харьковской области. В результате атак пострадала семья с тремя детьми: двухлетняя девочка и двое мальчиков 6 и 15 лет. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 10 октября ориентировочно в 15:25 враг нанес авиационный удар по с. Черкасская Лозовая. Авиационный боеприпас попал в открытую местность. Повреждены частные домовладения.
В результате атаки пострадала семья. У 45-летнего мужчины и его 38-летней жены ранения. Трое их детей - двухлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте 6 и 15 лет испытали острую реакцию на стресс.
Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)
россияне ударили по Харьковскому району: пять пострадавших10 октября 2024, 12:32 • 9225 просмотров