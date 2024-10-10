Пострадавшая семья с тремя детьми: прокуратура показала последствия российского удара по Харьковщине

ukenru
Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
  •  20425 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
  •  48300 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
  •  62895 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
  •  72231 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
  •  72572 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
  •  98721 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  102875 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
  •  87930 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
9 октября 2024, 14:31  •  118077 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
9 октября 2024, 12:35  •  126079 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  103249 просмотра
Увеличение налогов в Украине: нардеп рассказал, что означает «сбивание» правки №988 во время голосования за закон

Увеличение налогов в Украине: нардеп рассказал, что означает «сбивание» правки №988 во время голосования за закон

  •  37641 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  82901 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  76169 просмотра
«Есть хорошие новости по дальнобойному оружию": Умеров встретился с министром обороны Британии

«Есть хорошие новости по дальнобойному оружию": Умеров встретился с министром обороны Британии

  •  15110 просмотра
публикации
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  76169 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  82901 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  103249 просмотра
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

9 октября 2024, 11:29  •  158927 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

9 октября 2024, 10:12  •  131433 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

  •  11135 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  111453 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  106550 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  110880 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября 2024, 03:09  •  117833 просмотра
Актуальное
Пострадавшая семья с тремя детьми: прокуратура показала последствия российского удара по Харьковщине

Пострадавшая семья с тремя детьми: прокуратура показала последствия российского удара по Харьковщине

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 16:37  •  7361 просмотра

Read in English

Российские войска нанесли авиаудар по селу Черкасская Лозовая Харьковской области. В результате атаки ранены супруги и травмированы трое детей в возрасте 2, 6 и 15 лет.

Днем, 10 октября, войска рф ударили по селу Черкасская Лозовая в Харьковской области. В результате атак пострадала семья с тремя детьми: двухлетняя девочка и двое мальчиков 6 и 15 лет. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 10 октября ориентировочно в 15:25 враг нанес авиационный удар по с. Черкасская Лозовая. Авиационный боеприпас попал в открытую местность. Повреждены частные домовладения.

В результате атаки пострадала семья. У 45-летнего мужчины и его 38-летней жены ранения. Трое их детей - двухлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте 6 и 15 лет испытали острую реакцию на стресс.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

- подытожили в прокуратуре. 

россияне ударили по Харьковскому району: пять пострадавших10 октября 2024, 12:32 • 9225 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
kharkivХарьков