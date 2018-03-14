Постпред РФ при ООН: Лондон боїться професійної розмови на тему отруєння Скрипаля
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензя заявив, що Лондон боїться професійної розмови на тему отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля. Про це повідомляє УНН з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН.
“РФ вважає абсоютно неприйнятним голослівні звинувачення Терези Мей на ім’я генерального секретаря ООН про нібито причетність нашої країни до застосування в Солсбері отруйних речовин. Від нас в ультимативній формі зажадали зізнатися в злочині і з’явитися з повинною. Ми самі мовою ультиматумів ні з ким не розмовляємо, і з собою нікому так розмовляти не дозволимо”, — заявив російський дипломат.
Він також звинуватив Лондон в тому, що той “потягнув це питання в РБ ООН”, замість того, щоб задіяти механізми, які необхідно залучити в подібних випадках.
Як повідомляв УНН, Британія ініціювала термінове засідання Радбезу ООН щодо отруєння Скрипаля.