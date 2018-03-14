Постпред РФ при ООН: Лондон боится профессионального разговора на тему отравления Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что Лондон боится профессионального разговора на тему отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН.
“РФ считает абсоютно неприемлемым голословные обвинения Терезы Мэй на имя генерального секретаря ООН о якобы причастности нашей страны к применению в Солсбери отравляющих веществ. От нас в ультимативной форме потребовали признаться в преступлении и явиться с повинной. Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем, и с собой никому так разговаривать не позволим”, — заявил российский дипломат.
Он также обвинил Лондон в том, что тот “потянул этот вопрос в СБ ООН”, вместо того, чтобы задействовать механизмы, которые необходимо привлечь в подобных случаях.
Как сообщал УНН, Великобритания инициировала экстренное заседание Совбеза ООН об отравлении Скрипаля.