Посольство відреагувало на заяви італійського каналу, що "Мала Росія – це друга назва України"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Посольство України в Італії опублікувало лист-звернення до італійської телекомпанії RAI, в ефірі ток-шоу якої заявили, що “Мала Росія — це друга назва України”, пише УНН з посиланням на Facebook дипломатичної місії.
“У зв’язку із некоректним й, навіть, образливим висловлюванням ведучого італійського шоу „L’Eredita“ на телеканалі „RAI“ (26 січня ц.р.), що „Мала Росія — це друга назва України“, до керівництва телерадіокомпанії було негайно доведено тверду позицію Посольства щодо необхідності відкоригувати такі дії”, — вказано у повідомленні.
Посольство України також зазначило, що: “З огляду на те, що до цього часу від каналу „RAI“ не було отримано жодної відповіді, прийнято рішення надати таким дипломатичним крокам публічності й викласти лист на офіційній сторінці Посольства”.