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Посольство отреагировало на заявления итальянского канала, что "Малая Россия - это второе название Украины"

Киев • УНН

 • 24700 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Посольство Украины в Италии опубликовало письмо-обращение к итальянской телекомпании RAI, в эфире ток-шоу которой заявили, что “Малая Россия — это второе название Украины”, пишет УНН со ссылкой на Facebook дипломатической миссии.

Посольство отреагировало на заявления итальянского канала, что "Малая Россия - это второе название Украины"

“В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу “L’Eredita” на телеканале "RAI“(26 января э.г.), что “Малая Россия — это второе название Украины”, к руководству телерадиокомпании было немедленно донесена твердая позиция Посольства о необходимости откорректировать такие действия“, — указано в сообщении.

Посольство Украины также отметило, что: “Учитывая то, что до сих пор от канала „RAI“ не было получено никакого ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичности и выложить письмо на официальной странице Посольства”.

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