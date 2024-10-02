Українське посольство в Ізраїлі в повній безпеці і працює в штатному режимі - посол

Українське посольство в Ізраїлі, не дивлячись на вчорашню атаку Ірану, залишається в повній безпеці і працює в штатному режимі. Посольство не постраждало, а всі співробітники перебували в укриттях.

Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Українське посольство в повній безпеці і працює в штатному режимі. В цю хвилини відбувається прийом консульських громадян, невелика черга людей на вулиці, все абсолютно штатно. Вчора, як відомо, з 20:00 до 21:30 відбувалися масовані атаки балістичних і крилатих ракет з Ірану. Більшість із них була відбита, посольство не постраждало, співробітники всі перебували в укриттях, все відбувалося у штатному режимі