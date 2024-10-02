Українське посольство в Ізраїлі в повній безпеці і працює в штатному режимі - посол
Київ • УНН
Українське посольство в Ізраїлі не постраждало від іранської атаки і продовжує роботу. Посол Євген Корнійчук повідомив, що всі співробітники були в укриттях, а зараз ведеться прийом громадян.
Українське посольство в Ізраїлі, не дивлячись на вчорашню атаку Ірану, залишається в повній безпеці і працює в штатному режимі. Посольство не постраждало, а всі співробітники перебували в укриттях.
Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Українське посольство в повній безпеці і працює в штатному режимі. В цю хвилини відбувається прийом консульських громадян, невелика черга людей на вулиці, все абсолютно штатно. Вчора, як відомо, з 20:00 до 21:30 відбувалися масовані атаки балістичних і крилатих ракет з Ірану. Більшість із них була відбита, посольство не постраждало, співробітники всі перебували в укриттях, все відбувалося у штатному режимі
Він зазначив, що посольство не радить українцям відвідувати Ізраїль із туристичними цілями, тому що це небезпечно.
Нагадаємо
Внаслідок вчорашнього теракту у ізраїльському місті Яффо поранень зазнала жінка, яка має український паспорт. За попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.