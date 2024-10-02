Украинское посольство в Израиле в полной безопасности и работает в штатном режиме - посол

Украинское посольство в Израиле, несмотря на вчерашнюю атаку Ирана, остается в полной безопасности и работает в штатном режиме. Посольство не пострадало, а все сотрудники находились в укрытиях.

Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Украинское посольство в полной безопасности и работает в штатном режиме. В эту минуты происходит прием консульских граждан, небольшая очередь людей на улице, все абсолютно штатно. Вчера, как известно, с 20:00 до 21:30 происходили массированные атаки баллистических и крылатых ракет из Ирана. Большинство из них было отбито, посольство не пострадало, сотрудники все находились в укрытиях, все происходило в штатном режиме - сказал Корнийчук.

Он отметил, что посольство не советует украинцам посещать Израиль с туристическими целями, потому что это опасно.

Напомним,

В результате вчерашнего теракта в израильском городе Яффо ранения получила женщина, которая имеет украинский паспорт. По предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает.