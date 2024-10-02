Украинское посольство в Израиле в полной безопасности и работает в штатном режиме - посол
Киев • УНН
Украинское посольство в Израиле не пострадало от иранской атаки и продолжает работу. Посол Евгений Корнийчук сообщил, что все сотрудники были в укрытиях, а сейчас ведется прием граждан.
Украинское посольство в Израиле, несмотря на вчерашнюю атаку Ирана, остается в полной безопасности и работает в штатном режиме. Посольство не пострадало, а все сотрудники находились в укрытиях.
Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Украинское посольство в полной безопасности и работает в штатном режиме. В эту минуты происходит прием консульских граждан, небольшая очередь людей на улице, все абсолютно штатно. Вчера, как известно, с 20:00 до 21:30 происходили массированные атаки баллистических и крылатых ракет из Ирана. Большинство из них было отбито, посольство не пострадало, сотрудники все находились в укрытиях, все происходило в штатном режиме
Он отметил, что посольство не советует украинцам посещать Израиль с туристическими целями, потому что это опасно.
Напомним,
В результате вчерашнего теракта в израильском городе Яффо ранения получила женщина, которая имеет украинский паспорт. По предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает.