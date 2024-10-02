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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинское посольство в Израиле в полной безопасности и работает в штатном режиме - посол

Украинское посольство в Израиле в полной безопасности и работает в штатном режиме - посол

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 12:32  •  1927 просмотра

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Украинское посольство в Израиле не пострадало от иранской атаки и продолжает работу. Посол Евгений Корнийчук сообщил, что все сотрудники были в укрытиях, а сейчас ведется прием граждан.

Украинское посольство в Израиле, несмотря на вчерашнюю атаку Ирана, остается в полной безопасности и работает в штатном режиме. Посольство не пострадало, а все сотрудники находились в укрытиях.

Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Украинское посольство в полной безопасности и работает в штатном режиме. В эту минуты происходит прием консульских граждан, небольшая очередь людей на улице, все абсолютно штатно. Вчера, как известно, с 20:00 до 21:30 происходили массированные атаки баллистических и крылатых ракет из Ирана. Большинство из них было отбито, посольство не пострадало, сотрудники все находились в укрытиях, все происходило в штатном режиме

- сказал Корнийчук.

Он отметил, что посольство не советует украинцам посещать Израиль с туристическими целями, потому что это опасно.

Напомним,

В результате вчерашнего теракта в израильском городе Яффо ранения получила женщина, которая имеет украинский паспорт. По предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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