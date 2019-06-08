Посольство США в Україні відреагувало на вироки у справі Гандзюк

КИЇВ. 8 червня. УНН. У посольстві США заявили, що сподіваються на притягнення до відповідальності всіх причетних до вбивства радниці міського голови Херсона і активістки Катерини Гандзюк. Про це йдеться в повідомленні диппредставництва у Twitter, передає УНН.