Посольство США в Україні відреагувало на вироки у справі Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У посольстві США заявили, що сподіваються на притягнення до відповідальності всіх причетних до вбивства радниці міського голови Херсона і активістки Катерини Гандзюк. Про це йдеться в повідомленні диппредставництва у Twitter, передає УНН.
“Катерина Гандзюк, її рідні та друзі заслуговують на правосуддя. Ми продовжуємо уважно стежити за судовим процесом і сподіваємося, що всі замовники вбивства Катерини Гандзюк будуть швидко притягнуті до відповідальності”, — наголлосили у посольстві.
Нагадаємо, 6 червня суд виніс вирок виконавцям вбивства Гандзюк.
31 липня минулого року Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки. 4 листопада 2018 року стало відомо про смерть Гандзюк, яка настала після 3-х місяців лікування.
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Катерина Гандзюк, її рідні та друзі заслуговують на правосуддя. Ми продовжуємо уважно стежити за судовим процесом і сподіваємося, що всі замовники вбивства Катерини Гандзюк будуть швидко притягнуті до відповідальності.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 червня 2019 р.