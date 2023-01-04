Посольство росії в Латвії отримало "підозрілу посилку"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У середу, в будівлі посольства росії в Латвії (Рига), виявили речовину невідомого походження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.
Деталі
Як повідомляється, о 15:08 на пульт чергового Державної пожежно-рятувальної служби надійшов сигнал із будівлі посольства про те, що там, можливо, констатовано невідому речовину.
У Держполіції при цьому також повідомили, що о 13:54 з посольства рф надійшла інформація про те, що на їхню адресу надійшла підозріла посилка.
На місці події працюють рятувальники та інші відповідальні служби.
Додамо
12 грудня у французьке посольство в Москві прийшла дивна посилка – всередині були мертві миша і павук.