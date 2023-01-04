Посольство россии в Латвии получило “подозрительную посылку”
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В среду, в здании посольства россии в Латвии (Рига), обнаружили вещество неизвестного происхождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
Детали
Как сообщается, в 15:08 на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы поступил сигнал из здания посольства о том, что там, возможно, констатировано неизвестное вещество.
В Госполиции при этом также сообщили, что в 13:54 из посольства рф поступила информация о том, что на их адрес поступила подозрительная посылка.
На месте происшествия работают спасатели и другие ответственные службы.
Добавим
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