Посольство россии в Латвии получило “подозрительную посылку”

Детали

Как сообщается, в 15:08 на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы поступил сигнал из здания посольства о том, что там, возможно, констатировано неизвестное вещество.

В Госполиции при этом также сообщили, что в 13:54 из посольства рф поступила информация о том, что на их адрес поступила подозрительная посылка.

На месте происшествия работают спасатели и другие ответственные службы.

Добавим

12 декабря во французское посольство в Москве пришла странная посылка – внутри были мертвые мышь и паук.



