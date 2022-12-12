В посольство Франции в москве поступила посылка из Крыма с мертвой мышью и пауком
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В французское посольство в Москве пришла странная посылка – внутри были мертвые мышь и паук, в инциденте разбираются полицейские, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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По данным росСМИ, отправителем указан покойный продюсер Нотариане, а мастом отправки - Крым.
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В июне 2022 года во французское посольство в Москве также поступила странная посылка пришедшая из Крыма – внутри были кости и письмо, а само отправление сделано от имени покойного продюсера Пьетро Нотарианни, сообщали тогда российские СМИ.
Со ссылкой на источники издания отмечали, что в письме было указано: "Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Спасибо. P.S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадет, а техники и умения еще будут на месте".
Нотарианни, выступивший продюсером ряда известных кинокартин ("Гибель богов" и "Леопард" Висконти и "Интервью" Феллини), умер в Риме еще в 2006 году.