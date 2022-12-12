У посольство Франції у москві надійшла посилка з Криму з мертвою мишею та павуком
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. До французького посольства в Москві прийшла дивна посилка - усередині були мертві миша та павук, в інциденті розбираються поліцейські, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
За даними росЗМІ, відправником вказано покійного продюсера Нотаріанні, а місцем відправки - Крим.
Додамо
У червні 2022 року до французького посольства в Москві також надійшла дивна посилка прийшла з Криму – всередині були кістки та лист, а саме відправлення зроблено від імені покійного продюсера П'єтро Нотаріанні, повдіомляли тоді російські ЗМІ.
Із посиланням на джерела видання зазначали, що у листі було вказано: "Вам пропоную сувеніри з Криму, попередні у мене не було часу зібрати. Бажаю успішного отримання. Дякую. P.S. Хто купуватиме на біржі Лафарж, коли курс впаде, а техніки та вміння ще будуть на місці".
Нотаріанні, який виступив продюсером низки відомих кінокартин ("Загибель богів" та "Леопард" Вісконті та "Інтерв'ю" Фелліні), помер у Римі ще 2006 року.