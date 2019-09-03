Посольство РФ у Туреччині повідомило про стан колишнього президента Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Стан колишнього президента Криму Юрія Мєшкова, який очолював автономну республіку в 1994 році, який переніс інсульт на відпочинку в Туреччині, поліпшується. Про це повідомила у вівторок ТАСС прес-аташе посольства РФ в Туреччині Ірина Касімова, передає УНН.
“Генконсульство Росії в Антальї підтверджує інформацію про те, що російський громадянин Ю.О. Мєшков 1945 року народження був екстрено госпіталізований в одну з лікарень Аланії. Консульські працівники підтримують контакт з адміністрацією клініки, лікарями, а також рідними пацієнта. 3 вересня медики повідомили , що в його стані намітилося поліпшення”, — сказала вона.
За словами прес-аташе, випадок Мєшкова “визнаний страховим”. “Витрати на лікування будуть покриті за рахунок фінансового ліміту, який був зафіксований в страховому полісі. У лікарні підтвердили, що питання про перспективи медико-транспортної евакуації хворого в Росію може бути розглянуто після стабілізації його стану і проведення контрольних медичних досліджень”, — додала прес-аташе.
Мєшкова обрали президентом Криму в лютому 1994 року. У березні 1995 року рішенням Верховної Ради і Президента України конституція Республіки Крим була скасована, пост президента скасовано. У грудні 1998 року вступила в дію нова конституція автономії.
Як писав УНН, екс-президент Криму Юрій Мєшков перебуває в комі.