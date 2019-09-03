Посольство РФ в Турции сообщило о состоянии бывшего президента Крыма

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 9053 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113828 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124635 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116082 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121762 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126257 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151443 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150834 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Посольство РФ в Турции сообщило о состоянии бывшего президента Крыма

Посольство РФ в Турции сообщило о состоянии бывшего президента Крыма

Киев  •  УНН

 • 8983 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Состояние бывшего президента Крыма Юрия Мешкова, возглавлявшего автономную республику в 1994 году, который перенес инсульт на отдыхе в Турции, улучшается. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова, передает УНН.

“Генконсульство России в Анталье подтверждает информацию о том, что российский гражданин Ю.А. Мешков 1945 года рождения был экстренно госпитализирован в одну из больниц Аланьи. Консульские работники поддерживают контакт с администрацией клиники, лечащими врачами, а также родными пациента. 3 сентября медики сообщили, что в его состоянии наметилось улучшение”, — сказала она.

По словам пресс-атташе, случай Мешкова “признан страховым”. “Расходы на лечение будут покрыты за счет финансового лимита, который был зафиксирован в страховом полисе. В больнице подтвердили, что вопрос о перспективах медико-транспортной эвакуации больного в Россию может быть рассмотрен после стабилизации его состояния и проведения контрольных медицинских исследований”, — добавила пресс-атташе.

Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и Президента Украины конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднен. В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция автономии.

Как писал УНН, экс-президент Крыма Юрий Мешков находится в коме.

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