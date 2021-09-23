Посол Великої Британії в Україні прокоментувала прийняття закону “про деолігархізацію“

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“Закон “про деолігархізацію“ може відіграти роль у зменшенні шкідливого впливу власних інтересів на політику та економіку України. Його виконання має бути юридично обґрунтуваним та аполітичним”, — написала вона.

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Для того, щоб цей крок став тривалою реальністю, вона вважає, що будуть потрібні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та, звичайно, судова реформа.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила закон “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)” (№ 5599).