Посол Великобритании в Украине прокомментировала принятие закона "Об деолигархизации"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что закон "о деолигархизацию" может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Об этом она написала в Twitter, пишет УНН.
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“Закон” о деолигархизацию “может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Его выполнение должно быть юридически обосновано и аполитичным ”, - написала она.
Детали
Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, она считает, что потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа.
Напомним
Верховная Рада приняла закон “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)” (№ 5599).