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Посол США в Україні представила свого заступника

Посол США в Україні представила свого заступника

Київ • УНН

 • 195876 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк представила свого заступника Кріса Сміта, який має досвід роботи у Києві. Про це вона повідомила у своєму Twitter, пише УНН.

Цитата

“Рада представити Кріса Сміта як заступника керівника посольства США в Україні. У нього є досвід роботи в Києві та Вашингтоні, щоб допомогти керувати нашою винятковою командою з цілеспрямованістю, чесністю та серцем, щоб забезпечити Україні перемогу. Ласкаво просимо до Києва, Кріс”, – написала Брінк.

Доповнення

Бріджит Брінк була офіційно номінована президентом Байденом на посаду посла США в Україні 25 квітня 2022 року.

18 травня її кандидатура за підсумками слухань у комітеті Сенату із закордонних справ була рекомендована до затвердження на посаду.

19 травня Сенат США одностайно затвердив Брінк на посаду посла США в Україні.

Українські Національні Новини

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