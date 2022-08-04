Посол США в Україні представила свого заступника

Цитата

“Рада представити Кріса Сміта як заступника керівника посольства США в Україні. У нього є досвід роботи в Києві та Вашингтоні, щоб допомогти керувати нашою винятковою командою з цілеспрямованістю, чесністю та серцем, щоб забезпечити Україні перемогу. Ласкаво просимо до Києва, Кріс”, – написала Брінк.

Доповнення

Бріджит Брінк була офіційно номінована президентом Байденом на посаду посла США в Україні 25 квітня 2022 року.

18 травня її кандидатура за підсумками слухань у комітеті Сенату із закордонних справ була рекомендована до затвердження на посаду.

19 травня Сенат США одностайно затвердив Брінк на посаду посла США в Україні.