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Посол США в Украине представила своего заместителя

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк представила своего заместителя Криса Смита, у которого есть опыт работы в Киеве. Об этом она сообщила в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Рада представить Криса Смита как заместителя руководителя посольства США в Украине. У него есть опыт работы в Киеве и Вашингтоне, чтобы помочь руководить нашей исключительной командой с целеустремленностью, честностью и сердцем, чтобы обеспечить Украине победу. Добро пожаловать в Киев, Крис”, – написала Бринк.

Дополнение

Бриджит Бринк была официально номинирована президентом Байденом на должность посла США в Украине 25 апреля 2022 года.

18 мая ее кандидатура по итогам слушаний в комитете Сената по иностранным делам была рекомендована к утверждению на должность.

19 мая Сенат США единогласно утвердил Бринк на должность посла США в Украине.

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