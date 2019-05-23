Посол кумедно відреагувала на висловлювання Зеленського про "старушку" Британію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф кумедно відреагувала на висловлювання Президента України Володимира Зеленського про "старушку Британію", що прозвучало під час його виступу на iForum, передає УНН.
Гоф розмістила у Twitter кумедне фото, яке підписала: "Старушка?"
Проте в іншому повідомленні Гоф наголосила, що дійсно Велика Британія прожила цілий тиждень без вугілля для виробництва енергій.
"Рада, що Президент Зеленський звертає на це увагу", - наголосила вона.
Зазначимо, що Зеленський під час виступу на IT-конференції iForum назвав Британію "старушкою" і додав, що вона тиждень прожила без вугілля.
Нагадаємо, Зеленський розкритикував відсталість України і формулу "Роттердам+".
#iforum2019 pic.twitter.com/Zf4uVILteD— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 23 травня 2019 р.