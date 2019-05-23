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Зеленський розкритикував відсталість України і формулу "Роттердам+"

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Поки весь світ рухається в напрямку інновацій у сфері енергетики, Україна безальтернативно споживає вугілля, за яке платить по формулі "Роттердам+". Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на іForum – 2019 у Києві, передає УНН з посиланням на прес-служби голови держави.

"Нещодавно Великобританія тиждень прожила без вугілля. Британці показують, що весь світ відходить від вугілля. У них "Роттердам мінус", а у нас – "Роттердам плюс". Це два абсолютно різних світогляди. Ми з вами не можемо все змінити. Але ми повинні інноваційно змінюватися, бо інакше у нашої країни немає шансів", – заявив Зеленський.

За його словами, відставання у тій чи іншій галузі має підштовхувати Україну до втілення проривних ідей, повз "ями вчорашнього дня". Свого часу так вчинила Африка, перескочивши етап дротового телефонного зв’язку і впровадивши одразу мобільний.

"У нас багато проблем, але відсутність електромереж підштовхує уряд у бік відновлюваної енергетики, відсутність банківської інфраструктури – до цифрового банкінгу, відсутність транспортної логістики – до дронів", – пояснив Президент.

Нагадаємо, політика в Україні є "факінг-галуззю", оскільки не дозволяє реалізовувати на рівні держави інноваційні ідеї і проекти українських розробників і вчених. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму.

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