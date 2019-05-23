Зеленський розкритикував відсталість України і формулу "Роттердам+"

КИЇВ. 23 травня. УНН. Поки весь світ рухається в напрямку інновацій у сфері енергетики, Україна безальтернативно споживає вугілля, за яке платить по формулі "Роттердам+". Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на іForum – 2019 у Києві, передає УНН з посиланням на прес-служби голови держави.