Посли G7 провели розмову з Венедіктовою: говорили про незалежність правоохоронних установ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Посли країн "Великої сімки" в Україні провели переговори з Генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою. Про це Група послів "G7" інформує у Twitter, передає УНН.
"Під час онлайн-зустрічі з Генеральним прокурором Венедіктовою посли країн G7 підкреслили важливість продовження реформ для зміцнення верховенства права в Україні та забезпечення незалежності та доброчесності ключових антикорупційних та правоохоронних установ", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, 27 квітня Офіс Генерального прокурора повідомив, що завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна).
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Пізніше того ж дня активісти прийшли під Офіс Президента України з протестами та вимогою звільнити Генерального прокурора Ірину Венедіктову, адже вважають, що "вона розвалила справу щодо вбивства Гандзюк".
Генеральний прокурор відреагувала на акцію протесту, зазначивши, що у справі "почався процес ознайомлення з матеріалами слідства".
Під час онлайн зустрічі з Генеральним прокурором Венедіктовою посли країн G7 підкреслили важливість продовження реформ для зміцнення верховенства права в Україні та забезпечення незалежності та доброчесності ключових антикорупційних та правоохоронних установ.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 28, 2020