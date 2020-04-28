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Посли G7 провели розмову з Венедіктовою: говорили про незалежність правоохоронних установ

Посли G7 провели розмову з Венедіктовою: говорили про незалежність правоохоронних установ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Посли країн "Великої сімки" в Україні провели переговори з Генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою. Про це Група послів "G7" інформує у Twitter, передає УНН.

"Під час онлайн-зустрічі з Генеральним прокурором Венедіктовою посли країн G7 підкреслили важливість продовження реформ для зміцнення верховенства права в Україні та забезпечення незалежності та доброчесності ключових антикорупційних та правоохоронних установ", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 27 квітня Офіс Генерального прокурора повідомив, що завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна).

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Пізніше того ж дня активісти прийшли під Офіс Президента України з протестами та вимогою звільнити Генерального прокурора Ірину Венедіктову, адже вважають, що "вона розвалила справу щодо вбивства Гандзюк".

Генеральний прокурор відреагувала на акцію протесту, зазначивши, що у справі "почався процес ознайомлення з матеріалами слідства". 

Під час онлайн зустрічі з Генеральним прокурором Венедіктовою посли країн G7 підкреслили важливість продовження реформ для зміцнення верховенства права в Україні та забезпечення незалежності та доброчесності ключових антикорупційних та правоохоронних установ.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 28, 2020

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