Пильно слідкуємо: у США прокоментували зміну керівництва митної і податкової служб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. ЄС і США пильно слідкують за призначеннями високопосадовців у митній та податковій службах України. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Twitter, передає УНН.
"ЄС і США пильно слідкують за призначеннями у Кабінеті міністрів України високопосадовців у митній та податковій службах. Важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України 24 квітня звільнив з посади голова Державної митної служби Максима Нефьодова.
Крім того, тоді ж рішенням КМУ було звільнено з посади голову Державної податкової служби Сергія Верланова.
Максим Нефьодов пізніше прокоментував рішення уряду про звільнення, зазначивши, що серед його команди не знайшлося того, хто “погодився б виконувати задачу”.