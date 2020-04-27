Пристально следим: в США прокомментировали смену руководства таможенной и налоговой служб

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. ЕС и США пристально следят за назначениями высокопоставленных чиновников в таможенной и налоговой службах Украины. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter, передает УНН.

"ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинете министров Украины высокопоставленных чиновников в таможенной и налоговой службах. Важно соблюдать честные, конкурентные процедуры, основанные на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины 24 апреля уволил с должности председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Кроме того, тогда же решением КМУ был уволен с должности председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Максим Нефедов позже прокомментировал решение правительства об увольнении, отметив, что среди его команды не нашлось того, кто "согласился бы выполнять задачу".

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