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Нефьодов прокоментував своє звільнення з посади голови Держмитниці

Київ • УНН

 • 19662 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Максим Нефьодов прокоментував рішення уряду про звільнення його з посади голови Державної митної служби зазначивши, що серед його команди не знайшлося того, хто “погодився б виконувати задачу”. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

“Пишаюсь тим, що прийшлось звільняти не тільки мене, а і всіх заступників, Дениса Шендрика, Роберта Зелді та Сергія Петухова. Не знайшлось нікого, хто б погодився «виконувати задачу». Дякую всій команді, ви всі кращі, аніж я заслуговував, як керівник”, - написав Нефьодов.

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Як повідомляв УНН раніше, Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Державної митної служби Максима Нефьодова.

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