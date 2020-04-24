Нефедов прокомментировал свое увольнение с должности главы Гостаможни

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42807 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 86493 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103051 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129174 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129471 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173385 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121970 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158393 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104950 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Нефедов прокомментировал свое увольнение с должности главы Гостаможни

Нефедов прокомментировал свое увольнение с должности главы Гостаможни

Киев  •  УНН

 • 19644 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Максим Нефедов прокомментировал решение правительства об освобождении его от должности главы Государственной таможенной службы отметив, что среди его команды не нашлось того, кто "согласился бы выполнять задачу". Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Горжусь тем, что пришлось увольнять не только меня, а и всех заместителей, Дениса Шендрика, Роберта Зелди и Сергея Петухова. Не нашлось никого, кто бы согласился «выполнять задачу». Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал, как руководитель", - написал Нефедов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин принял ряд кадровых решений: кого уволили

Как сообщал УНН ранее, Кабинет министров Украины освободил от должности председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

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