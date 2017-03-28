Посилку з гранатою надіслав сину боєць АТО з Одещини

Отримавши інформацію про те, що 17-річний юнак за місцем проживання зберігає заборонені предмети, співробітники поліції звернулися до суду з клопотанням про проведення обшуку.

“В ході санкціонованого обшуку в присутності понятих за місцем проживання 17-річного підлітка була виявлена і вилучена граната РГД-5. Зі слів хлопця співробітники поліції дізналися, що восени 2016 року його батько — військовослужбовець надіслав посилку, де знаходився військовий одяг, продукти харчування і ця граната. З того часу він і зберігав гранату за місцем проживання”, -повідомили у поліції області.

“За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 с.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України”, — розповідає начальник Болградського відділення поліції Ізмаїльського відділу поліції майор поліції Сергій Зайков.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Слідство триває.

Нагадаємо, 25 березня на дитячому майданчику у Запоріжжі знайшли бойову гранату.