Посилку з гранатою надіслав сину боєць АТО з Одещини

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ОДЕСА-КИЇВ. 28 березня. УНН. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 17-річного підлітка співробітники поліції виявили та вилучили гранату РГД-5. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес- службі ГУ НП в Одеській області.

Отримавши інформацію про те, що 17-річний юнак за місцем проживання зберігає заборонені предмети, співробітники поліції звернулися до суду з клопотанням про проведення обшуку.

“В ході санкціонованого обшуку в присутності понятих за місцем проживання 17-річного підлітка була виявлена і вилучена граната РГД-5. Зі слів хлопця співробітники поліції дізналися, що восени 2016 року його батько — військовослужбовець надіслав посилку, де знаходився військовий одяг, продукти харчування і ця граната. З того часу він і зберігав гранату за місцем проживання”, -повідомили у поліції області.

“За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 с.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України”, — розповідає начальник Болградського відділення поліції Ізмаїльського відділу поліції майор поліції Сергій Зайков.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Слідство триває.

Нагадаємо, 25 березня на дитячому майданчику у Запоріжжі знайшли бойову гранату.

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