Посылку с гранатой прислал сыну боец ​​АТО из Одессы

Получив информацию о том, что 17-летний юноша по месту жительства сохраняет запрещенные предметы, сотрудники полиции обратились в суд с ходатайством о проведении обыска.

“В ходе санкционированного обыска в присутствии понятых по месту жительства 17-летнего подростка была обнаружена и изъята граната РГД-5. По словам парня сотрудники полиции узнали, что осенью 2016 его отец — военнослужащий прислал посылку, где находилась военная одежда, продукты питания и граната. С тех пор он и хранил гранату по месту жительства ”, -сообщила в полиции области.

“По данному факту начато уголовное производство по ч.1 с.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины”, — рассказывает начальник Болградского отделения полиции Измаильского отдела полиции майор полиции Сергей Зайков.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Следствие продолжается.

Напомним, 25 марта на детской площадке в Запорожье нашли боевую гранату.