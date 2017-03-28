Посылку с гранатой прислал сыну боец ​​АТО из Одессы

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ОДЕССА-КИЕВ. 28 марта. УНН. Во время санкционированного обыска по месту жительства 17-летнего подростка сотрудники полиции обнаружили и изъяли гранату РГД-5. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Получив информацию о том, что 17-летний юноша по месту жительства сохраняет запрещенные предметы, сотрудники полиции обратились в суд с ходатайством о проведении обыска.

“В ходе санкционированного обыска в присутствии понятых по месту жительства 17-летнего подростка была обнаружена и изъята граната РГД-5. По словам парня сотрудники полиции узнали, что осенью 2016 его отец — военнослужащий прислал посылку, где находилась военная одежда, продукты питания и граната. С тех пор он и хранил гранату по месту жительства ”, -сообщила в полиции области.

“По данному факту начато уголовное производство по ч.1 с.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины”, — рассказывает начальник Болградского отделения полиции Измаильского отдела полиции майор полиции Сергей Зайков.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Следствие продолжается.

Напомним, 25 марта на детской площадке в Запорожье нашли боевую гранату.

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