Пошкоджена енергосистема та зруйновані будинки: росіяни обстріляли Сумську область

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Майже сотню снарядів та мін сьогодні ворог спрямував на прикордоння Сумської області. Росіяни вели вогонь по 6 громадах. А саме:

- Шалигинська громада: околиці одного з прикордонних сіл росіяни обстріляли з мінометів. Загалом було 17 вибухів. Без руйнувань.

- Великописарівська громада: теж мінометний обстріл з території росії по прикордонню (12 «приходів»). Осколками пошкодило цивільний автомобіль.

- Юнаківську громаду росіяни обстріляли двічі — 37 «приходів». Пошкоджена енергосистема.

- Новослобідську громаду рашисти обстріляли з мінометів. Пошкоджені два будинки мирних мешканців. Один чоловік поранений, в лікарні. І в одному з господарств осколками убило коня.

- Глухівська громада зазнала обстрілу з реактивної артилерії (РСЗВ). Було 15 «приходів». Без руйнувань.

- Миропільська громада: по околицям одного з сіл з 20 години вівся мінометний обстріл (10 «приходів»). Станом на 21 годину обстріл продовжився.

Нагадаємо

Українська авіація протягом доби завдала 22 удари по позиціях противника.