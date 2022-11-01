Пошкоджена енергосистема та зруйновані будинки: росіяни обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив про обстріли в області за 1 листопада. Окупаційна російська армія обстріляла 6 громад області, передає УНН. Один чоловік був поранений та госпіталізований.
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Майже сотню снарядів та мін сьогодні ворог спрямував на прикордоння Сумської області. Росіяни вели вогонь по 6 громадах. А саме:
- Шалигинська громада: околиці одного з прикордонних сіл росіяни обстріляли з мінометів. Загалом було 17 вибухів. Без руйнувань.
- Великописарівська громада: теж мінометний обстріл з території росії по прикордонню (12 «приходів»). Осколками пошкодило цивільний автомобіль.
- Юнаківську громаду росіяни обстріляли двічі — 37 «приходів». Пошкоджена енергосистема.
- Новослобідську громаду рашисти обстріляли з мінометів. Пошкоджені два будинки мирних мешканців. Один чоловік поранений, в лікарні. І в одному з господарств осколками убило коня.
- Глухівська громада зазнала обстрілу з реактивної артилерії (РСЗВ). Було 15 «приходів». Без руйнувань.
- Миропільська громада: по околицям одного з сіл з 20 години вівся мінометний обстріл (10 «приходів»). Станом на 21 годину обстріл продовжився.
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