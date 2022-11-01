Поврежденная энергосистема и разрушенные дома: россияне обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил об обстрелах в области за 1 ноября. Оккупационная российская армия обстреляла 6 громад области, передает УНН. Один человек был ранен и госпитализирован.
Детали
Почти сотню снарядов и мин сегодня враг направил на приграничье Сумской области. Россияне вели огонь по 6 громадам. А именно:
- Шалыгинская громада: окрестности одного из приграничных сел россияне обстреляли из минометов. Всего было 17 взрывов. Без разрушений.
- Великописаревская община: тоже минометный обстрел с территории россии по приграничью (12 «приходов»). Осколками повредило гражданский автомобиль.
- Юнаковскую общину россияне обстреляли дважды — 37 «приходов». Повреждена энергосистема.
- Новослободскую громаду рашисты обстреляли из минометов. Повреждены два дома мирных жителей. Один человек ранен, в больнице. И в одном из хозяйств осколками убило лошадь.
- Глуховская община подверглась обстрелу из реактивной артиллерии (РСЗО). Было 15 «приходов». Без разрушений.
- Миропольская община: по окрестностям одного из сел с 20 часов велся минометный обстрел (10 «приходов»). По состоянию на 21 час обстрел продолжился.
Напомним
Украинская авиация в течение суток нанесла 22 удара по позициям противника.