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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Голову лікарської комісії затримали на хабарі на Хмельниччині

Голову лікарської комісії затримали на хабарі на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 11184 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голову лікарської консультаційної комісії Кам’янець-Подільської лікарні затримали під час отримання чергового хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.

Встановлено, що вказана особа вимагала та отримала від одного із жителів міста Кам’янець-Подільський неправомірну вигоду у сумі 300 доларів США за сприяння в отриманні групи інвалідності з подальшим правом на одержання матеріальної допомоги від держави у вигляді пенсійних виплат.

При одержанні обумовленої суми зазначену особу викрито «на гарячому», а кошти вилучено.

Крім того, під час особистого обшуку в сумці затриманої виявлено ще 3050 доларів США, 26000 гривень та список громадян, яким планувалось встановлення групи інвалідності.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Українські Національні Новини

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