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15 марта, 19:03 • 110374 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152967 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129204 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108055 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103135 просмотра

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Главу врачебной комиссии поймали на взятке в Хмельницкой области

Главу врачебной комиссии поймали на взятке в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 11183 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главу врачебной консультационной комиссии Каменец-Подольской больницы задержали во время получения очередной взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

Установлено, что указанное лицо требовало и получило от одного из жителей города Каменец-Подольский неправомерную выгоду в сумме 300 долларов США за содействие в получении группы инвалидности с последующим правом на получение материальной помощи от государства в виде пенсионных выплат.

При получении оговоренной суммы указанное лицо разоблачено "на горячем", а средства изъяты.

Кроме того, во время личного обыска в сумке задержанного обнаружено еще 3050 долларов США, 26 тыс. гривен и список граждан, которым планировалось установление группы инвалидности.

Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

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