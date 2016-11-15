Главу врачебной комиссии поймали на взятке в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главу врачебной консультационной комиссии Каменец-Подольской больницы задержали во время получения очередной взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.
Установлено, что указанное лицо требовало и получило от одного из жителей города Каменец-Подольский неправомерную выгоду в сумме 300 долларов США за содействие в получении группы инвалидности с последующим правом на получение материальной помощи от государства в виде пенсионных выплат.
При получении оговоренной суммы указанное лицо разоблачено "на горячем", а средства изъяты.
Кроме того, во время личного обыска в сумке задержанного обнаружено еще 3050 долларов США, 26 тыс. гривен и список граждан, которым планировалось установление группы инвалидности.
Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.