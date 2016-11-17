Посадовців, що незаконно заволоділи 1.5 млн грн, судитимуть на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Донеччині судитимуть посадовців держпідприємства, які у складі злочинної групи заволоділи більш ніж 1,5 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Прокуратура затвердила обвинувальний акт щодо трьох посадовців шахти ім. Димитрова державного підприємства “Красноармійськвугілля”, які створили організовану злочинну групу для розкрадання гірничошахтного обладнання.
Встановлено, що обвинувачені, які працювали на вказаному підприємстві на керівних посадах, незаконно продавали гірничошахтне обладнання загальною вартістю більше ніж півтора мільйони гривень.
Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб) та ч.1,5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.