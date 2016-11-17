Должностных лиц, которые незаконно завладели 1,5 млн грн, будут судить в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Донецкой области будут судить должностных лиц госпредприятия, которые в составе преступной группы завладели более чем 1,5 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении троих должностных лиц шахты им. Димитрова государственного предприятия "Красноармейскуголь", которые создали организованную преступную группу для хищения горно-шахтного оборудования.
Установлено, что обвиняемые, которые работали на указанном предприятии на руководящих должностях, незаконно продавали горношахтное оборудование общей стоимостью более полутора миллиона гривен.
Действия указанных лиц квалифицированы по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц) и ч.1,5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.