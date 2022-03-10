Португальський клуб Яремчука відправить Україні гуманітарну допомогу

Деталі

Збирання товарів першої необхідності для України відбувається з 3 по 13 березня. У гуманітарній акції португальського клубу беруть участь президент "Бенфіки" Руй Кошта, керівник ради Генеральної асамблеї португальського клубу Фернандо Сіару, технічний директор Луїзао та виконавчий президент фонду "Бенфіки" Карлос Мойа. Допомогу планують доставити до 120 точок по всій Україні.

Цитата

"Дуже сумно спостерігати за тим, що відбувається в Україні. Немає нічого кращого, ніж об’єднуватися і допомагати, цим займається "Бенфіка" і все людство. Я бачу багато волонтерів, це свідчить про важливість справи. В мене була можливість побувати в Києві та Харкові, побачити цю дивовижну країну. У мене величезний зв'язок, усвідомлення того, що все зруйновано, мене дуже засмучує. Прошу Бога, щоб усі були здорові", - побажав колишній гравець і капітан, а нині технічний директор "Бенфіки" Луїзао.

Доповнення

У складі "орлів" виступає форвард збірної України Роман Яремчук.

Довідка

"Бенфіка" найбільш титулований клуб Португалії – 37 разів команда ставала чемпіоном країни та виграла 29

разів Кубок Португалії.

Контекст

Футбольні європейські клуби здійснили благодійні аукціони на підтримку України.