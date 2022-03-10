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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Португальський клуб Яремчука відправить Україні гуманітарну допомогу

Португальський клуб Яремчука відправить Україні гуманітарну допомогу

Київ • УНН

 • 110357 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Гранд португальського футболу лісабонська "Бенфіка" найближчим часом направить до України близько 100 тон товарів першої потреби, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Деталі

Збирання товарів першої необхідності для України відбувається з 3 по 13 березня. У гуманітарній акції португальського клубу беруть участь президент "Бенфіки" Руй Кошта, керівник ради Генеральної асамблеї португальського клубу Фернандо Сіару, технічний директор Луїзао та виконавчий президент фонду "Бенфіки" Карлос Мойа. Допомогу планують доставити до 120 точок по всій Україні.

Цитата

"Дуже сумно спостерігати за тим, що відбувається в Україні. Немає нічого кращого, ніж об’єднуватися і допомагати, цим займається "Бенфіка" і все людство. Я бачу багато волонтерів, це свідчить про важливість справи. В мене була можливість побувати в Києві та Харкові, побачити цю дивовижну країну. У мене величезний зв'язок, усвідомлення того, що все зруйновано, мене дуже засмучує. Прошу Бога, щоб усі були здорові", - побажав колишній гравець і капітан, а нині технічний директор "Бенфіки" Луїзао.

Доповнення

У складі "орлів" виступає форвард збірної України Роман Яремчук.

Довідка

"Бенфіка" найбільш титулований клуб Португалії – 37 разів команда ставала чемпіоном країни та виграла 29
разів Кубок Португалії.

Контекст

Футбольні європейські клуби здійснили благодійні аукціони на підтримку України.

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