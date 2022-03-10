Португальский клуб Яремчука отправит Украине гуманитарную помощь

Детали

Сбор товаров первой необходимости для Украины происходит с 3 по 13 марта. В гуманитарной акции португальского клуба принимают участие президент "Бенфики" Руй Кошта, руководитель Совета Генеральной Ассамблеи португальского клуба Фернандо Сиару, технический директор Луизао и исполнительный президент фонда "Бенфики" Карлос Мойа. Помощь планируют доставить до 120 точек по всей Украине.

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"Очень грустно наблюдать за тем, что происходит в Украине. Нет ничего лучше, чем объединяться и помогать, этим занимается "Бенфика" и все человечество. Я вижу много волонтеров, это свидетельствует о важности дела. У меня была возможность побывать в Киеве и Харькове, увидеть эту удивительную страну. У меня огромная связь, осознание того, что все разрушено, меня очень расстраивает. Прошу Бога, чтобы все были здоровы", - пожелал бывший игрок и капитан, а ныне технический директор "Бенфики" Луизао.

Дополнение

В составе "орлов" выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Справка

"Бенфика" самый титулованный клуб Португалии - 37 раз команда становилась чемпионом страны и выиграла 29

раз Кубок Португалии.

Контекст

Футбольные европейские клубы осуществили благотворительные аукционы в поддержку Украины.