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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 56611 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 116404 перегляди

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Футбольні європейські клуби здійснили благодійні аукціони на підтримку України

Футбольні європейські клуби здійснили благодійні аукціони на підтримку України

Київ • УНН

 • 106578 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Футбольні клуби з різних міст Європи провели різноманітні благодійні акції та збір коштів задля направлення фінансів на допомогу Україні, яка зазнала воєнного нападу збоку Росії, повідомляє УНН з посиланням на сайти європейських футбольних клубів.

Деталі

Вболівальники та гравці першої команди празької "Славії" перед матчем 24-го туру чемпіонату Чехії проти "Спарти" (2:0) вони зібрали 600 тис. крон на підтримку України. Зазначається, що загальна сума допомоги зруйнованій війною Україні від клубу вже сягнула 1,5 млн. крон (близько 1,93 млн. грн.). За даний клуб виступають двоє українських футболістів – Тарас Качараба та Максим Таловєров.

Німецький "Байер" направить близько 155 тис. євро на допомогу Україні – гроші, які заробили з продажу 1930 лімітованих футболок.

Благодійний збір був також проведений перед початком матчу чемпіонату Нідерландів між "ПСВ" і "Хераклесом". Капітанська пов’язка та футболки гравців "ПСВ" з кубкового матчу проти "Гоу Ехед Іглс" і матчу проти "Хераклеса" були виставлені на аукціон. Всього вдалось зібрати 12 500 євро, які будуть направлені жертвам з України.

Варто відзначити й допомогу загребського ФК "Динамо". На прохання директора "Шахтаря" Даріо Срни, клуб відправив до угорсько-українського кордону два автобуси. Звідти вдалося забрати 27 дітей з академії гірників, а також їхніх тренерів.

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Українські Національні Новини

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