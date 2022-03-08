Закрийте небо: український півзахисник став автором переможного голу в Бельгії та звернувся до світу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Український півзахисник бельгійського "Гента" Роман Безус став героєм поєдинку чемпіонату Бельгії, повідомляє УНН з посиланням на сайт його клубу.
Деталі
Півзахисник отримав ігровий час ближче до закінчення поєдинку, а саме вийшов на поле на 76 хвилині, а незабаром вирвав для "буйволів" перемогу над "Зульте-Варегемом" (2:1).
Цитата
Колишній футболіст збірної України із прапором відсвяткував взяття воріт, а після матчу продемонстрував на собі футболку із зверненням до світу ("Закрийте небо") через військовий напад РФ на Україну.
"Я підготував кілька речей для можливого гола, наприклад повідомлення під футболкою. Але через емоції після голу я забув одразу її показати. Навіть зараз мені важко висловити те, що відчуваю.
"Я хочу подякувати всім, усім, хто нас підтримує і допомагає. Для них це дрібниця, але для нас це багато значить. Я отримав браслет від дитини на підтримку. Також я одержав кілька малюнків. Підтримку, яку ми отримуємо з усього світу, ми дуже цінуємо", - підкреслив Безус.
Доповнення
Цього сезону Безус провів 27 матчів за "Гент" у всіх турнірах (11 з них він починав у стартовому складі), забивши три м'ячі і зробивши п'ять результативних передач.