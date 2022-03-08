Закройте небо: украинский полузащитник стал автором победного гола в Бельгии и обратился к миру

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Украинский полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус стал героем поединка чемпионата Бельгии, сообщает УНН со ссылкой на сайт его клуба.

Детали

Полузащитник получил игровое время ближе к окончанию поединка, а именно вышел на поле на 76 минуте, а вскоре вырвал для "буйволов" победу над "Зульте-Варегемом" (2:1).

Цитата

Бывший футболист сборной Украины с флагом отпраздновал взятие ворот, а после матча продемонстрировал на себе футболку с обращением к миру ("Закройте небо") за военное нападение РФ на Украину.

"Я подготовил несколько вещей для возможного гола, например сообщение под футболкой. Но из-за эмоций после гола я забыл сразу ее показать. Даже сейчас мне трудно выразить то, что чувствую.

"Я хочу поблагодарить всех, всех, кто нас поддерживает и помогает. Для них это мелочь, но для нас это много значит. Я получил браслет от ребенка в поддержку. Также я получил несколько рисунков. Поддержку, которую мы получаем со всего мира, мы очень ценим", - подчеркнул Безус.

Дополнения

В этом сезоне Безус провел 27 матчей за "Гент" во всех турнирах (11 из них он начинал в стартовом составе), забив три мяча и сделав пять результативных передач.

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