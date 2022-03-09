Футбольные европейские клубы осуществили благотворительные аукционы в поддержку Украины

Детали

Болельщики и игроки первой команды пражской "Славии" перед матчем 24-го тура чемпионата Чехии против "Спарты" (2:0) они собрали 600 тыс. Крон на поддержку Украины. Отмечается, что общая сумма помощи разрушенной войной Украине от клуба уже достигла 1,5 млн. крон (около 1,93 млн. грн.). За данный клуб выступают двое украинских футболистов: Тарас Качараба и Максим Таловеров.

Немецкий "Байер" направит около 155 тыс. Евро на помощь Украине - деньги, которые заработали с продажи 1930 лимитированных футболок.

Благотворительный сбор был также проведен перед началом матча чемпионата Нидерландов между ПСВ и "Хераклесом". Капитанская повязка и футболки игроков "ПСВ" из кубкового матча против "Гоу Эхед Иглс" и матча против "Хераклеса" были выставлены на аукцион. Всего удалось собрать 12 500 евро, которые будут направлены жертвам из Украины.

Стоит отметить и помощь загребского ФК "Динамо". По просьбе директора "Шахтера" Дарио Срны, клуб отправил к венгерско-украинской границе два автобуса. Оттуда удалось забрать 27 детей из академии горняков, а также их тренеров.

Что предшествовало

Закройте небо: украинский полузащитник стал автором победного гола в Бельгии и обратился к миру.