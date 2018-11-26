Порошенко звернувся до ветеранів АТО та ООС: будьте напоготові

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко звернувся до українських військовослужбовців і закликав їх бути напоготові. Про це він сказав під час на засідання Ради національної безпеки і оборони, де розглядалось рішення щодо запровадження воєнного стану, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.