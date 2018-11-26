Порошенко обратился к ветеранам АТО и ООС: будьте начеку
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины, Верховный Главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко обратился к украинским военнослужащим и призвал их быть начеку. Об этом он сказал во время на заседание Совета национальной безопасности и обороны, где рассматривался решение о введении военного положения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
По словам Главы государства, уже поступают сотни сообщений о готовности ветеранов антитеррористической операции на востоке Украины присоединиться к противодействию дальнейшим возможным агрессивным действиям России.
"Отдельно хочу сказать, что уже сейчас мы получили сотни звонков от участников АТО, от наших воинов, которые сейчас находятся в резерве относительно того, что они уже пакуют рюкзаки и готовы выступать на оборону государства", - отметил Президент.
Уточняя решение о введении военного положения Президент подчеркнул: "Решение не предусматривает немедленной мобилизации. Но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди".
"Я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, быть начеку. Мы в кратчайшие сроки обеспечить все необходимые меры для того, чтобы остановить врага и защитить наше государство", - сказал Верховный Главнокомандующий.
Как сообщал УНН, в связи с нападением российских военных на корабли Военно-морских сил Украины в районе Керченского пролива ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноябре.
Напомним, Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.