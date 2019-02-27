Порошенко зможе ввести воєнний стан для відтермінування виборів у Раду – політолог

"Можна гіпотетично допустити, що є сценарій на випадок, якщо не будуть вдало складатися результати першого туру для Президента, він може посприяти мілітаризації ситуації (і введенню воєнного стану – ред.). Але це все не так просто – є ж політичний клас, є результати, є очікування виборців. Якщо Президенту не вдалось провести свій варіант воєнного стану в кінці листопада-початку грудня, то навряд чи це вдасться, коли в розпалі, кульмінації виборчої кампанії", - зазначив політолог.



За його словами, більш імовірний сценарій введення воєнного стану в Україні для відтермінування парламентських виборів, що може бути вигідно діючому Голові держави за умови, якщо він переобереться на другий президентський термін і потребуватиме більш зручного для себе складу Верховної Ради.



"Якщо Президент діючий переобереться і захоче, щоб парламент більш сприятливий для нього і щоб відтермінувати парламентські вибори, не виключаю таку ситуацію, що буде загострення і, відповідно, буде введений воєнний стан, а парламентські вибори перенесені на весну 2020 року. Такий сценарій я не виключаю, хоч і не наполягаю на тому, що він цілком реальний, але як резервний – він цілком можливий", - підкреслив Карасьов.



При цьому він додав, що наразі Президент має право і навіть повинен періодично нагадувати про військові загрози з боку РФ для зменшення політичної напруги всередині країни, яка все більше зростає напередодні виборів голови держави.



Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що загроза повномасштабної війни з боку РФ не є декларацією. Вона цілком реальна, особливо в світлі нинішніх військових приготувань країни-агресора.