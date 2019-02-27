Порошенко зможе ввести воєнний стан для відтермінування виборів у Раду – політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. За умови, якщо діючий Президент Петро Порошенко буде переобраний на другий президентський термін, він зможе повторно ввести воєнний стан для відтермінування парламентських виборів. Таку думку висловив політолог Вадим Карасьов у коментарі кореспонденту УНН.
"Можна гіпотетично допустити, що є сценарій на випадок, якщо не будуть вдало складатися результати першого туру для Президента, він може посприяти мілітаризації ситуації (і введенню воєнного стану – ред.). Але це все не так просто – є ж політичний клас, є результати, є очікування виборців. Якщо Президенту не вдалось провести свій варіант воєнного стану в кінці листопада-початку грудня, то навряд чи це вдасться, коли в розпалі, кульмінації виборчої кампанії", - зазначив політолог.
За його словами, більш імовірний сценарій введення воєнного стану в Україні для відтермінування парламентських виборів, що може бути вигідно діючому Голові держави за умови, якщо він переобереться на другий президентський термін і потребуватиме більш зручного для себе складу Верховної Ради.
"Якщо Президент діючий переобереться і захоче, щоб парламент більш сприятливий для нього і щоб відтермінувати парламентські вибори, не виключаю таку ситуацію, що буде загострення і, відповідно, буде введений воєнний стан, а парламентські вибори перенесені на весну 2020 року. Такий сценарій я не виключаю, хоч і не наполягаю на тому, що він цілком реальний, але як резервний – він цілком можливий", - підкреслив Карасьов.
При цьому він додав, що наразі Президент має право і навіть повинен періодично нагадувати про військові загрози з боку РФ для зменшення політичної напруги всередині країни, яка все більше зростає напередодні виборів голови держави.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що загроза повномасштабної війни з боку РФ не є декларацією. Вона цілком реальна, особливо в світлі нинішніх військових приготувань країни-агресора.