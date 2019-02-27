Порошенко сможет ввести военное положение для отсрочки выборов в Раду - политолог

"Можно гипотетически допустить, что есть сценарий на случай, если не будут удачно складываться результаты первого тура для Президента, он может помочь милитаризации ситуации (и введению военного положения - ред.). Но это все не так просто - есть же политический класс, есть результаты, есть ожидание избирателей. Если Президенту не удалось провести свой вариант военного положения в конце ноября-начале декабря, то вряд ли это удастся, когда в разгаре, кульминации избирательной кампании", - отметил политолог.



По его словам, более вероятный сценарий введения военного положения в Украине для отсрочки парламентских выборов может быть выгоден действующему Главе государства при условии, если он переизберется на второй президентский срок и потребует более удобного для себя состава Верховной Рады.



"Если Президент действующий переизберется и захочет, чтобы парламент был более благоприятный для него и чтобы отсрочить парламентские выборы, не исключаю такую ситуацию, что будет обострение и, соответственно, будет введено военное положение, а парламентские выборы перенесены на весну 2020 года. Такой сценарий я не исключаю, хотя и не настаиваю на том, что он вполне реален, но как резервный - он вполне возможен", - подчеркнул Карасев.



При этом он добавил, что сейчас Президент имеет право и даже должен периодически напоминать о военных угрозах со стороны РФ для уменьшения политической напряженности внутри страны, все больше возрастает накануне выборов главы государства.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабной войны со стороны РФ не является декларацией. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений страны-агрессора.