Порошенко: за три роки частка місцевих бюджетів зросла до 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. За три роки частка місцевих бюджетів у загальнонаціональному була меншою за 30%, вже у 2015 році вона становила 45%, а на сьогодні ми маємо майже 50% (49,3%). Про це заявив Президент України Петро Порошенко на ІІ всеукраїнському форумі об'єднаних громад.
“У 2014 році доля місцевих бюджетів була меншою за 30%, а в 2015 — вже зросла 45%. Цього року ми стрімко наблизились до 50% (49,3%). Саме такий баланс ми будемо намагатися підтримувати й надалі”, — наголосив він.
Як уточнив П.Порошенко, власні доходи місцевих бюджетів у 2014 році становили 68 млрд 600 млн грн, а до кінця поточного року сягнуть 171 млрд.
Нагадаємо, 30 листопада Президент Петро Порошенко підписав зміни до Держбюджету 2017 року.