Порошенко: за три года доля местных бюджетов выросла до 50%

"В 2014 году доля местных бюджетов была меньше 30%, а в 2015 - уже выросла 45%. В этом году мы стремительно приблизились к 50% (49,3%). Именно такой баланс мы будем стараться поддерживать и в дальнейшем", - подчеркнул он.

Как уточнил П.Порошенко, собственные доходы местных бюджетов в 2014 году составили 68 млрд 600 млн грн, а до конца текущего года достигнут 171 млрд.

Напомним, 30 ноября Президент Петр Порошенко подписал изменения в Госбюджет 2017 года.