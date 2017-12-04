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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 88255 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 59978 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108648 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109978 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128854 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106082 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107829 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Порошенко: за три года доля местных бюджетов выросла до 50%

Порошенко: за три года доля местных бюджетов выросла до 50%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. За три года доля местных бюджетов в общенациональном была меньше 30%, уже в 2015 году она составляла 45%, а на сегодня мы имеем почти 50% (49,3%). Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на II всеукраинском форуме объединенных общин.

"В 2014 году доля местных бюджетов была меньше 30%, а в 2015 - уже выросла 45%. В этом году мы стремительно приблизились к 50% (49,3%). Именно такой баланс мы будем стараться поддерживать и в дальнейшем", - подчеркнул он.

Как уточнил П.Порошенко, собственные доходы местных бюджетов в 2014 году составили 68 млрд 600 млн грн, а до конца текущего года достигнут 171 млрд.

Напомним, 30 ноября Президент Петр Порошенко подписал изменения в Госбюджет 2017 года.

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