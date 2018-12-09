Порошенко виступив за заборону входу в порти Європи та США суден РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російським суднам має бути заборонений вхід у порти Європи та США, оскільки РФ блокує прохід через Керченську протоку, в тому числі для суден під прапорами країн Євросоюзу. Про це написав Президент Петро Порошенко у себе в Тwitter, передає УНН.
"Російським суднам має бути заборонений вхід у порти Європи та США. РФ блокує прохід через Керченську протоку і для суден, які ходять під прапорами країн ЄС. Російські компанії, що працюють в Керченській протоці, знаходяться у санкційних списках і співпраця з ними не є законною", - зазначив голова держави.
Раніше Порошенко зазначив, що одним із можливих варіантів підтримки України в умовах агресивних дій РФ може бути захід суден НАТО в Чорне море. "Може обговорюватись питання, які країни можуть надати такі судна, але це мають бути країни НАТО аби більше не дозволити РФ діяти таким чином. Мій меседж до РФ простий: "Забирайтеся з України!", - додав при цьому він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав дати швидку і потужну відповідь на агресію Росії в Керченській протоці.
5 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.
Російським суднам має бути заборонений вхід у порти Європи та США.
РФ блокує прохід через Керченську протоку і для суден, які ходять під прапорами країн ЄС. Російські компанії, що працюють в Керченській протоці, знаходяться у санкційних списках і співпраця з ними не є законною pic.twitter.com/JDD5Cz5RaU