Порошенко виступив за заборону входу в порти Європи та США суден РФ

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російським суднам має бути заборонений вхід у порти Європи та США, оскільки РФ блокує прохід через Керченську протоку, в тому числі для суден під прапорами країн Євросоюзу. Про це написав Президент Петро Порошенко у себе в Тwitter, передає УНН.