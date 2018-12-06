Україна зажадала від Заходу дати потужну відповідь на дії РФ

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав дати швидку і потужну відповідь на агресію Росії в Керченській протоці. Про це глава зовнішньополітичного відомства України заявив на щорічній конференції глав МЗС країн-членів ОБСЄ в Мілані, передає УНН з посиланням на DW.