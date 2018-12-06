Україна зажадала від Заходу дати потужну відповідь на дії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав дати швидку і потужну відповідь на агресію Росії в Керченській протоці. Про це глава зовнішньополітичного відомства України заявив на щорічній конференції глав МЗС країн-членів ОБСЄ в Мілані, передає УНН з посиланням на DW.
"ООН повинна подбати про міжнародну відповідь на дії Росії. Заяв недостатньо, потрібні справи", - заявив український міністр.
За його словами, конференція глав МЗС країн ОБСЄ вже п'ятий рік поспіль проходить на тлі "дестабілізуючої поведінки" Росії, що являє собою "значну загрозу для європейської безпеки".
Глава МЗС України також закликав країни ОБСЄ спільно домагатися звільнення українських моряків, затриманих російською береговою охороною в Керченській протоці.
"Росія перетворила Крим на військову базу і мілітаризація окупованого півострова, що посилюється, підриває стабільність усього чорноморського та середземноморського регіонів", - підкреслив він.
Як пише видання, верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні висловила серйозну стурбованість напруженістю в Азовському морі і від імені ЄС закликала до максимальної стриманості і деескалації кризи.
"Ми закликаємо всі сторони продемонструвати максимальну стриманість і негайно розрядити ситуацію. Ми закликаємо Росію без всяких умов негайно звільнити захоплені кораблі, їх команди і спорядження. Ми очікуємо, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку відповідно до норм міжнародного права", - заявила Федеріка Могеріні.
Тим часом глава МЗС Росії Серей Лавров розкритикував в Мілані "поведінку України". Він констатував "кризу довіри в атлантичній Європі", викликану, за його словами, "безоглядним розширенням" НАТО, розміщенням елементів американської ПРО в Європі і "нелегітимними санкціями під вигаданими приводами". Глава МЗС РФ також назвав безпрецедентною "підтримку держперевороту в Україні" на початку 2014 року.
Нагадаємо, РФ збільшила вдвічі корабельний склад в акваторії Азовського моря.
25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.