Украина потребовала от Запада дать мощный ответ на действия РФ
Киев • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал дать быстрый и мощный ответ на агрессию России в Керченском проливе. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины заявил на ежегодной конференции глав МИД стран-членов ОБСЕ в Милане, передает УНН со ссылкой на DW.
"ООН должна позаботиться о международном ответе на действия России. Заявлений недостаточно, нужны дела", - заявил украинский министр.
По его словам, конференция глав МИД стран ОБСЕ уже пятый год подряд проходит на фоне "дестабилизирующего поведения" России, которое представляет собой "значительную угрозу для европейской безопасности".
Глава МИД Украины также призвал страны ОБСЕ сообща добиваться освобождения украинских моряков, задержанных российской береговой охраной в Керченском проливе. "Россия превратила Крым в военную базу, и усиливающаяся милитаризация оккупированного полуострова подрывает стабильность всего черноморского и средиземноморского регионов", - подчеркнул он.
Как пишет издание, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини выразила серьезную обеспокоенность напряженностью в Азовском море и от имени ЕС призвала к максимальной сдержанности и деэскалации кризиса.
"Мы призываем все стороны продемонстрировать максимальную сдержанность и незамедлительно разрядить ситуацию. Мы призываем Россию без всяких условий незамедлительно освободить захваченные корабли, их команды и снаряжение. Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с нормами международного права", - заявила Могерини.
Между тем глава МИД России Серей Лавров раскритиковал в Милане "поведение Украины". Он констатировал "кризис доверия в атлантической Европе", вызванный, по его словам, "безоглядным расширением" НАТО, размещением элементов американской ПРО в Европе и "нелегитимными санкциями под выдуманными предлогами". Глава МИД РФ также назвал беспрецедентной "поддержку госпереворота в Украине" в начале 2014 года.
Напомним, РФ увеличила вдвое корабельный состав в акватории Азовского моря.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.