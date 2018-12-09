Порошенко выступил за запрет входа в порты Европы и США судов РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Российским судам должен быть запрещен вход в порты Европы и США, поскольку РФ блокирует проход через Керченский пролив, в том числе для судов под флагами стран Евросоюза. Об этом написал Президент Петр Порошенко в себя в Тwitter, передает УНН.
"Российским судам должен быть запрещен вход в порты Европы и США. РФ блокирует проход через Керченский пролив и для судов, которые ходят под флагами стран ЕС. Российские компании, работающие в Керченском проливе, находятся в санкционных списках и сотрудничество с ними не является законным", - отметил глава государства.
Ранее Порошенко отметил, что одним из возможных вариантов поддержки Украины в условиях агрессивных действий РФ может быть проход судов НАТО в Черное море.
"Может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть страны НАТО чтобы больше не позволить РФ действовать таким образом. Мой месседж в РФ прост:" Убирайтесь из Украины!", - добавил при этом он.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал дать быстрый и мощный ответ на агрессию России в Керченском проливе.
5 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
Российским судам должен быть запрещен вход в порты Европы и США.
РФ блокирует проход через Керченский пролив и для судов, которые ходят под флагами стран ЕС. Российские компании, работающие в Керченском проливе, находятся в санкционных списках и сотрудничество с ними не является законной pic.twitter.com/JDD5Cz5RaU