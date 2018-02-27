Порошенко у середу дасть прес-конференцію "Виклики-2018"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У середу Президент України Петро Порошенко дасть прес-конференцію на тему "Виклики-2018", передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“У середу 28 лютого о 15:00 Президент України Петро Порошенко проведе прес-конференцію на тему: „Виклики — 2018“”, — сказано у повідомленні.
Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі “Мистецький Арсенал”.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час виступу на конференції з питань безпеки у Мюнхені закликав тримати відчиненими двері для України до ЄС та НАТО.